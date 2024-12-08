Только я и Путин: Эрдоган заявил о лидерах мировой политики

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и российского президента Владимира Путина единственными оставшимися лидерами в мире, сообщает газета «Известия» .

«Сейчас в мире остались только два лидера. Есть я и Владимир Путин. И мы хотим, чтобы наш диалог продолжался», — заявил турецкий президент в эфире программы «Встреча с молодежью».

Он добавил, что важна преемственность политики и привел в пример экс-канцера ФРГ Ангелы Меркель, после отставки которой «в Германии закончилась политика».

Ранее Эрдоган и Путин провели телефонный разговор о политической ситуации в мире.