Раскрыты детали телефонного разговора Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждались вопросы, о которых главы государств разговаривали во время встречи на саммите БРИКС в Казани 23 октября 2024 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Основной акцент во время беседы был сделан на обсуждении торгово-экономического партнерства между странами. На основе договоренностей будут взаимодействовать друг с другом соответствующие ведомства.

Обсуждались и вопросы международной политической повестки.

Ранее Эрдоган говорил, что на саммите БРИКС они с Путиным разговаривали об украинским конфликте. Обсуждались такие вопросы, как обмен пленными, зерновой коридор и разминирование в Черном море.