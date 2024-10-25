Эрдоган раскрыл, о каких важных вопросах СВО говорил с Путиным

Эрдоган и Путин говорили про обмен военнопленными на саммите БРИКС

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на казанском саммите БРИКС побеседовал с президентом России Владимиром Путиным по вопросам украинского конфликта. По словам политика, также была поднята тема обмена пленных бойцов ВС РФ и ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

Эрдоган добавил, что также обсудил с Путиным вопросы разминирования в Черном море и зерновой коридор. Кроме того во время встречи стало ясным наличие «ожиданий относительно обмена пленными», указал турецкий лидер.

«В настоящее время мы внимательно следим за шагами по обмену пленными и продолжим делать все возможное для решения имеющихся проблем дипломатическим путем», — сказал Эрдоган.

Глава Турции добавил, что Анкара заинтересована в скорейшем начале переговоров о мире между Россией и Украиной. Эрдоган пообещал продолжать «неустанно работать» для достижения мирного соглашения между странами.