Правительство Японии в опубликованной «Синей книге» по дипломатии заявило о готовности продолжать переговоры о мирном договоре с Россией, несмотря на сложности в двусторонних отношениях, сообщает ТАСС.

В документе повторяется позиция Токио, согласно которой южные Курильские острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) называются «исконными японскими территориями, находящимися под незаконной оккупацией».

В докладе сделан акцент на возобновлении гуманитарных обменов, особенно посещений бывшими жителями могил предков, подчеркивается важность решения территориального вопроса для заключения мирного договора.

Особо дипломатами отмечается необходимость диалога, несмотря на текущие политические разногласия.

Эксперты отмечают, что такая позиция осложняет перспективы переговорного процесса, поскольку Россия неоднократно заявляла о незыблемости своих суверенных прав на Курильские острова. В Москве считают, что японские претензии противоречат итогам Второй мировой войны и Уставу ООН. В текущих условиях возобновление полноформатных переговоров представляется маловероятным, хотя обе стороны выражают заинтересованность в поддержании ограниченного взаимодействия по гуманитарным вопросам.