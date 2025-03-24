Выбор за ними: эксперты оценили возможный отказ Японии от российского газа

«Безусловно, выбор дальнейших действий — за Японией. Наши топливные ресурсы в любом случае найдут своего потребителя как в Азии, так и в других регионах мира», — сказала дипломат.

Пока Япония не просто закупает российский газ, но и имеет долю в проекте «Сахалин-2», импортируя СПГ оттуда. Отказ от контрактов с РФ в данной сфере может оказаться невыгодным для этой страны, добавила Воробьева.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что в случае отказа от российского СПГ Японию могут ждать серьезные экономические последствия.