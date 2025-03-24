Выбор за ними: эксперты оценили возможный отказ Японии от российского газа
Директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева заявила, что Япония намеревается отказаться от российского сжиженного газа (СПГ), сообщает Общественное Телевидение России.
«Безусловно, выбор дальнейших действий — за Японией. Наши топливные ресурсы в любом случае найдут своего потребителя как в Азии, так и в других регионах мира», — сказала дипломат.
Пока Япония не просто закупает российский газ, но и имеет долю в проекте «Сахалин-2», импортируя СПГ оттуда. Отказ от контрактов с РФ в данной сфере может оказаться невыгодным для этой страны, добавила Воробьева.
В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что в случае отказа от российского СПГ Японию могут ждать серьезные экономические последствия.