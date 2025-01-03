Токаев опроверг, что уйдет с поста президента досрочно

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что не собирается досрочно покидать пост главы государства. У него есть стратегия по улучшению жизни в республике, сообщает « Интерфакс ».

«У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать», — сказал Токаев в интервью местному СМИ «Ана тiлi».

Так глава государства прокомментировал информацию о том, что он якобы уйдет с поста президента в 2026 году, после чего станет руководителем ООН. Токаев добавил, что он три года был главой Женевского офиса ООН, заместителем генсекретаря ООН и генсека Конференции по разоружению. Этого опыта и понимания международных процессов политику, по его словам, достаточно.

Ранее в том же интервью Токаев назвал Россию непобедимой в военном плане. Украина, по его словам, наоборот, опирается на помощь западных союзников.