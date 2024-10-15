Тяжелый люкс, а не артиллерия: власти Польши взбешены жизнью беженцев с Украины

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские беженцы в стране ведут праздный и роскошный образ жизни. По словам главы Минобороны, поведение украинцев шокирует польское общество, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика порталу Interia.

«Это факт, что наше общество в шоке от молодых людей с Украины, которые ездят на лучших машинах, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях», — сказал Косиняк-Камыш.

По словам министра, поведение беженцев с Украины «несправедливо» по отношению к гражданам Польши. Пока украинцы гуляют, поляки платят за то, чтобы беженцам доставались пособия, образование и медицина, «не говоря уже о поставках оружия и другой помощи», добавил Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны также заявил, что в «Украинский легион» вступили всего 300 человек из 6000 украинцев призывного возраста, которые уехали в Польшу с началом СВО.