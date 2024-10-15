6 тыс украинских беженцев в Польше хотели набрать в ВСУ, но служить пошли всего 300

Минобороны Польши: находящиеся в стране украинцы не захотели вступать в ВСУ

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в «Украинский легион» вступили всего 300 беженцев с Украины, находящихся в стране. Переехавшие мужчины не проявили интереса к защите своей родины, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Interia.

Украинцы, переехавшие в Польшу после начала боевых действий, не пошли массово вступать в ВСУ. Изначально польские власти рассчитывали на более высокий интерес к вступлению в подразделение, однако на данном этапе защищать родину отправятся всего 300 мужчин.

«Расчеты были такие, что «Украинский легион» будет насчитывать 5-6 тыс. (человек – ред.)», — сказал Косиняк-Камыш.

Ранее издание Bloomberg писало, что Запад не вернет Киеву беженцев призывного возраста. Сотрудничать с Украиной в этой сфере отказались многие страны Евросоюза — от Польши до Венгрии.