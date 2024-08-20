Запад не отдаст Зеленскому украинцев-беженцев призывного возраста

Многие страны Запада отказались передавать президенту Украины Владимиру Зеленскому мужчин, которых могут призвать на службу в ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Сотрудничать с Киевом в вопросе возвращения беженцев отказались государства ЕС от Венгрии до Польши. До окончания конфликта мужчинам призывного возраста разрешат оставаться в Европе.

По данным Bloomberg, нежелание государств ЕС отдавать беженцев может быть вызвано, в том числе недостатком рабочей силы. Такая проблема наблюдается в странах Восточной и Центральной Европы. Больше всех в украинцах нуждаются Чехия и Польша.

Ранее многие беженцы приняли решение отправиться на отдых на родину. Они разобрали все билеты из Чехии на Украину.