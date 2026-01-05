Times: Хаменеи хочет бежать в Москву в случае усиления беспорядков в Иране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подготовил план эвакуации из страны в случае, если силы безопасности не смогут справиться с протестами, сообщает британская газета The Times .

В статье отметили, что 86-летний Хаменеи планирует покинуть Тегеран в сопровождении своей семьи и 20 приближенных. Сценарий возможен, если верховный лидер Ирана увидит, что армия и силы безопасности не выполняют приказы и переходят на сторону протестующих.

«Хаменеи бежит в Москву, поскольку для него нет другого места», — заявил бывший израильский разведчик Бени Сабти.

Из материала следует, что план побега Хаменеи основан на опыте бегства свергнутого бывшего сирийского лидера Башара Асада, который находится в российской столице.

Ранее британская газета Guardian сообщала, что США после атаки на Венесуэлы могут обратить внимание другие страны, например, на Иран и Данию. Американский лидер Дональд Трамп выразил Тегерану и Копенгагену готовность к радикальным действиям.

