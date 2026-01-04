Guardian: следующими после Венесуэлы США могут атаковать Иран и Данию

США после атаки на Венесуэлы могут обратить внимание другие страны, например, на Иран и Данию, сообщает «Прайм» .

По информации британской газеты Guardian, события в Венесуэле вызовут тревогу у правительств Ирана и Дании, против которых президент США Дональд Трамп выразил готовность к радикальным действиям.

Как считает издание, действия американского лидера ускоряют процесс формирования мира, где ключевыми будут противостояния государств за сферы влияния. При этом итогом борьбы будет военная мощь стран и готовность властей ее проявить.

2 января президент США Дональд Трамп распорядился о начале военной операции против Венесуэлы. На пресс-конференции после атаки на Каракас он сказал, что случившееся с венесуэльским лидером Николасом Мадуро «может произойти с каждым».

