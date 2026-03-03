сегодня в 16:11

The Times: Британия может отправить эсминец для защиты базы на Кипре

Военный корабль Великобритании может быть отправлен в Средиземное море для защиты военной базы Акротири на Кипре, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

База подверглась обстрелу на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Утром во вторник Лондон обсудил возможность отправки эсминца HMS Duncan в Средиземное море для защиты объекта.

Путь корабля из Великобритании до Кипра займет около недели. Сейчас судно находится в высокой степени готовности к отправке, пишет издание.

2 марта неизвестные беспилотники нанесли удары по британской авиабазе Акротири на Кипре. Позднее в аэропорту Пафоса объявили срочную эвакуацию. Агентство Reuters писало, что дроны были запущены движением «Хезболлах» с территории Ливана.

Также сообщалось, что Греция направит фрегаты и истребители для защиты Кипра после ударов беспилотников по британской военной базе на острове.

