сегодня в 15:20

Греция направит фрегаты и истребители для защиты Кипра

Власти Греции приняли решение направить на Кипр два фрегата и два истребителя F-16 после ударов иранских беспилотников по британской военной базе на острове, сообщает «Осторожно, новости» .

Об этом пишет издание Phileleftheros.

Пресс-секретарь правительства Кипра Константинас Летимботис ранее заявил о пролете двух БПЛА из Ирана в направлении военной базы Акротири (Великобритания). Дроны были сбиты.

Также из аэропорта Кипра и близлежащих деревень эвакуируют людей из-за угрозы беспилотников.

