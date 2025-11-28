The Guardian: увольнением Ермака Зеленский хочет замять коррупционный скандал

Желая уйти от последствий громкого коррупционного скандала, украинский президент Владимир Зеленский решил пожертвовать главой офиса президента Андреем Ермаком. Он считает, что это поможет скорее скандал, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

Кризисная ситуация возникла для Украины в крайне неблагоприятный период — на фоне усиления натиска российских войск и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа по поводу мирного урегулирования конфликта.

Британская газета The Guardian сообщила, что Зеленский стремится как можно быстрее ликвидировать коррупционный скандал в высших кругах украинской власти, для чего использует оперативное увольнение главы своего офиса Андрея Ермака.

«Отставка Ермака всего через несколько часов после обыска его дома антикоррупционными органами является явной попыткой оставить позади скандал, который возник в самый неподходящий момент для Украины на фоне наращивания темпов наступления ВС РФ и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа», — говорится в статье.

Издание подчеркнуло, уход Ермака — это «очень важное событие для Зеленского и Украины».

28 ноября стало известно о проведении обысков антикоррупционными органами как в квартире Ермака, так и в его рабочем кабинете. Позже он сам подтвердил факт следственных действий и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Впоследствии Зеленский объявил, что Ермак подал заявление об отставке.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев посмеялся над отставкой Ермака, сравнив его с Али-Бабой, а всю оставшуюся украинскую власть с 40-ка разбойниками, которые остались у руля Украины.

