«Али-Баба ушел»: Дмитриев посмеялся над отставкой Ермака на Украине

Днем 28 ноября новость об увольнении главы офиса президента Украины Андрея Ермака разлетелась по миру, после чего эксперты и аналитики стали выдвигать свои версии того, что теперь будет происходить в Киеве. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев с иронией отреагировал на отставку Ермака в своем Telegram-канале .

«Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», — лаконично и с иронией написал Дмитриев.

Андрей Ермак написал заявление по собственному желанию после того, как у него прошли обыски по громкому коррупционному делу предпринимателя Тимура Миндича, которого также называют «кошельком Зеленского». Сам украинский президент Владимир Зеленский также подтвердил информацию об увольнении Ермака.

Позднее председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров заявил, что следом за Ермаком, скорее всего, произойдет отставка самого Зеленского, легитимность которого закончилась еще весной 2024 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.