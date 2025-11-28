Джабаров назвал имя того, кто вслед за Ермаком оставит свой пост на Украине

Отставка главы украинского президентского офиса Андрея Ермака повлечет за собой уход с поста и самого украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров, пишет РИА Новости .

По словам Джабарова, указ об отстранении Ермака, опубликованный на официальном сайте Зеленского, свидетельствует о приближающемся крахе нынешнего политического режима.

«Я уверен, что следующий будет Зеленский. Они (Зеленский и Ермак — ред.) действовали в паре, они работали всегда вместе. Не мог заниматься коррупцией второй человек государства, по сути, он был вторым человеком государства, Ермак. А первый об этом ничего не знал. Я думаю, что это давление американцев, эти обыски сегодня, которые были в его доме, ему (Зеленскому — ред.) четко дали понять — шутки закончились, раз ты не понимаешь нормального обращения, готовься к самому худшему», — сказал Джабаров.

Он считает, что на Украине сложилась ситуация, которую можно охарактеризовать как крах режима Зеленского. Джабаров также подчеркнул, что действующая власть в стране утратила легитимность еще прошлой весной.

Сенатор не исключил, что Великобритания может попытаться продвинуть на пост президента Украины кандидатуру бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Но этот вариант все равно маловероятен на фоне накопившихся проблем.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал об обысках у Ермака, проводимых НАБУ и САП в связи с коррупционным скандалом в энергетической сфере. НАБУ подтвердило факт проведения обысков, уточнив, что следственные действия осуществляются в рамках расследования, но, по данным агентства «Укринформ», обвинения после обысков никому не были предъявлены.

Позднее сам Зеленский подтвердил распространившуюся в Сети информацию об увольнении Ермака с занимаемой должности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.