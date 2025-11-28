Джабаров назвал имя того, кто вслед за Ермаком оставит свой пост на Украине
Фото - © РИА Новости
Отставка главы украинского президентского офиса Андрея Ермака повлечет за собой уход с поста и самого украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.
По словам Джабарова, указ об отстранении Ермака, опубликованный на официальном сайте Зеленского, свидетельствует о приближающемся крахе нынешнего политического режима.
«Я уверен, что следующий будет Зеленский. Они (Зеленский и Ермак — ред.) действовали в паре, они работали всегда вместе. Не мог заниматься коррупцией второй человек государства, по сути, он был вторым человеком государства, Ермак. А первый об этом ничего не знал. Я думаю, что это давление американцев, эти обыски сегодня, которые были в его доме, ему (Зеленскому — ред.) четко дали понять — шутки закончились, раз ты не понимаешь нормального обращения, готовься к самому худшему», — сказал Джабаров.
Он считает, что на Украине сложилась ситуация, которую можно охарактеризовать как крах режима Зеленского. Джабаров также подчеркнул, что действующая власть в стране утратила легитимность еще прошлой весной.
Сенатор не исключил, что Великобритания может попытаться продвинуть на пост президента Украины кандидатуру бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Но этот вариант все равно маловероятен на фоне накопившихся проблем.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал об обысках у Ермака, проводимых НАБУ и САП в связи с коррупционным скандалом в энергетической сфере. НАБУ подтвердило факт проведения обысков, уточнив, что следственные действия осуществляются в рамках расследования, но, по данным агентства «Укринформ», обвинения после обысков никому не были предъявлены.
Позднее сам Зеленский подтвердил распространившуюся в Сети информацию об увольнении Ермака с занимаемой должности.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.