«Правая рука» Зеленского уволился после обысков по делу «кошелька» президента

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке, объявил глава государства Владимир Зеленский в видеообращении. Сегодня утром у Ермака прошли обыски по громкому коррупционному делу Тимура Миндича, которого считают «кошельком» украинского лидера.

Утром 28 ноября глава офиса Зеленского подтверждал, что антикоррупционные органы проводят обыски в его доме. Ермак также утверждал, что сотрудничает со следствием, а правоохранители работают в присутствии его адвокатов.

Вечером того же дня Зеленский объявил об отставке главы своего Офиса.

«Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», — сообщил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября заявило о проведении одного из самых резонансных расследований военного времени — масштабной спецоперации «Мидас». Она направлена на разоблачение высокоуровневой коррупции в украинской энергетической сфере, заявляли в ведомстве. Обыски проводились в том числе у Миндича — совладельца компании «Квартал-95», которого считают «кошельком» и близким другом Зеленского, а также «смотрящим» за энергетикой от Банковой. Скандал привел к увольнениям политиков первой величины, в том числе главы Минэнерго Украины.

В ходе обысков правоохранители находили крупные суммы иностранной валюты. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей переговоров фигурантов, которые проходят под кодовыми именами «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». В Раде заявляли, что под «Карлсоном» скрывался Тимур Миндич.

11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной организации, включая Миндича. Фигурантом дела также стал бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

Миндич, по данным «Украинской правды», успел покинуть Украину перед началом обысков. Сейчас он находится в розыске.

