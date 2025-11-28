«Правая рука» Зеленского уволился после обысков по делу «кошелька» президента

Глава Офиса Зеленского Ермак уволился после обысков по коррупционному делу
Политика

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке, объявил глава государства Владимир Зеленский в видеообращении. Сегодня утром у Ермака прошли обыски по громкому коррупционному делу Тимура Миндича, которого считают «кошельком» украинского лидера.

Утром 28 ноября глава офиса Зеленского подтверждал, что антикоррупционные органы проводят обыски в его доме. Ермак также утверждал, что сотрудничает со следствием, а правоохранители работают в присутствии его адвокатов.

Вечером того же дня Зеленский объявил об отставке главы своего Офиса.

«Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», — сообщил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября заявило о проведении одного из самых резонансных расследований военного времени — масштабной спецоперации «Мидас». Она направлена на разоблачение высокоуровневой коррупции в украинской энергетической сфере, заявляли в ведомстве. Обыски проводились в том числе у Миндича — совладельца компании «Квартал-95», которого считают «кошельком» и близким другом Зеленского, а также «смотрящим» за энергетикой от Банковой. Скандал привел к увольнениям политиков первой величины, в том числе главы Минэнерго Украины.

В ходе обысков правоохранители находили крупные суммы иностранной валюты. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей переговоров фигурантов, которые проходят под кодовыми именами «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». В Раде заявляли, что под «Карлсоном» скрывался Тимур Миндич.

11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной организации, включая Миндича. Фигурантом дела также стал бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

Миндич, по данным «Украинской правды», успел покинуть Украину перед началом обысков. Сейчас он находится в розыске.

РИАМО разбиралось, как связаны коррупционный скандал на Украине и новые мирные инициативы по урегулированию конфликта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.