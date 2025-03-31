Парижский суд вынес вердикт по делу главы парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, призвав ее вину в нецелевом использовании средств Европейского парламента, сообщает британская газета The Guardian .

«Суд Парижа признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента», — заявил судья в ходе заседания.

Кроме того, в растрате средств признали виновными 8 депутатов Европарламента. Оглашение приговоров каждому из них будет происходить в индивидуальном порядке.

Судебный процесс над Марин Ле Пен начался в сентябре прошлого года. Он может помешать политику принять участие в выборах президента Франции, которые должны состояться в 2027 году.

Ранее Марин Ле Пен высказалась против того, чтобы Париж передавал возможности ядерного сдерживания для обеспечения защиты ЕС. Политик отметила, что некоторые хотят продолжения конфликта между РФ и Украиной.