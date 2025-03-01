Ле Пен: Франции не нужно делиться ядерным сдерживанием для защиты ЕС

Глава парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась против того, чтобы Париж передавал возможности ядерного сдерживания для обеспечения защиты ЕС. Политик отметила, что некоторые хотят продолжения конфликта между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал France Press.

Ле Пен заявила, что французская оборона должна защищать только эту страну. Инструменты ядерного сдерживания Париж не должен передавать никому.

По словам Ле Пен, США остаются союзником Франции. Вопрос о том, чтобы государство вышло из НАТО, не поднимался.

Ранее украинское министерство обороны предложило властям Франции построить заводы по созданию оружия, включая системы ПВО.