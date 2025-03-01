Украина попросила Францию построить оружейные заводы за счет российских активов

Украинское министерство обороны предложило властям Франции построить заводы по изготовлению оружия, включая системы противовоздушной обороны. Киев просит использовать для этого проценты от замороженных активов РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы военного ведомства соседней страны.

Замминистра обороны Украины Сергей Боев сказал, что войска критически нуждаются в системах противовоздушной, противоракетной обороны. Также ВСУ необходимы ракеты-перехватчики и бронированная техника с боеприпасами.

Президент США Дональд Трамп вечером 28 февраля сказал, что страна поддержит Украину оружием, если перемирия не будет. Однако в Вашингтоне надеются, что конфликт закончится быстро.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия потребует у Франции объяснить, на каком основании страна планирует использовать доходы от конфискованных активов для поддержки ВСУ. Такой шаг нарушает нормы международного права.