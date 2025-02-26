сегодня в 18:35

Макрон хочет направить доход от замороженных активов РФ в поддержку Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва намерена обратиться к Парижу с просьбой разъяснить, на каком основании Франция собирается использовать доходы от конфискованных активов в целях поддержки Украины, пренебрегая нормами международного права, сообщает «Царьград» .

Россия выразила желание получить объяснения от французских властей о международных правовых основаниях, позволяющих использование средств, полученных от незаконно конфискованных российских активов.

Сергей Лавров подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько любопытных заявлений. В частности, отвечая на вопрос касательно российских активов, он отметил, что затрагивать арестованные в Европе средства недопустимо, поскольку это противоречит нормам международного права.

Однако Макрон считает, что прибыль от удержанных активов может быть использована для помощи Украине.

«Мы хотим попросить наших французских партнеров разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал», — заявил Лавров.

Он также отметил, что Россия помнит о своих замороженных активах.