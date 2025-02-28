Трамп: США поддержат Киев оружием, если перемирия не будет

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским ответил на вопрос журналистов, планирует ли Вашингтон помогать Киеву, если Украина и Россия не достигнут перемирия. Глава Америки ответил утвердительно, пишет «Политика Страны» .

«Да, мы пошлем еще оружие. Но мы рассчитываем не посылать много оружия, мы рассчитываем быстро закончить войну, чтобы мы могли заняться другими делами», — подчеркнул Трамп.

Президент США подчеркнул, что Америка все-таки рассчитывает на то, что много оружия Украине поставлять не придется и конфликт в целом скоро завершится.

В настоящее время Украина получает военную помощь от США, которую согласовал бывший президент Джо Байден. При новом президентском сроке Трампа таких пакетов помощи для Киева пока не утверждалось.

Ранее Зеленский высказался против прекращения огня с Россией. Он подчеркнул, что Украина на это никогда не согласится.