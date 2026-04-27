The Guardian: близкие к Орбану бизнесмены выводят активы из Венгрии

Венгерский бизнесмены, приближенные к покидающему свой пост премьер-министру Виктору Орбану, начали выводить свои активы на десятки миллиардов форинтов после выборов, сообщает NEWS.RU со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, частные самолеты предпринимателей вылетают из Вены, предположительно, «загруженные трофеями». Бизнесмены выводят свои активы в ОАЭ, Уругвай и США. Также они рассматривают Австралию и Сингапур.

Между тем будущий премьер страны Петер Мадьяр призвал не покупать активы у лиц, связанных с партией Орбана.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. По их итогам победу одержала партия «Тиса», которую возглавляет Мадьяр. Она опередила орбановскую «Фидес» с большим отрывом. Мадьяр вступит в должность премьера Венгрии 9 мая.

Ранее Орбан заявил, что намерен отказаться от депутатского кресла в парламенте, однако продолжит руководить партией «Фидес».

