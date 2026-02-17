По информации британского издания The Economist, у переговорщиков Украины в Женеве возникли разногласия. Они не пришли к единому мнению по поводу подписания мирного договора под эгидой США, сообщает ТАСС .

Во время переговоров глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что соглашение с РФ под эгидой США нужно заключить как можно скорее. По его словам, «окно возможностей может скоро закрыться».

С этим мнением не согласились другие члены делегации. Они до сих пор находятся под влиянием бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, каких-либо новостей о переговорах в Женеве по урегулированию украинского конфликта 17 февраля ждать не стоит, так как встреча продолжится 18 февраля.

* Физлицо внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ.

