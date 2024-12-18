The Daily Telegraph: США строят базу для ядерного оружия в Британии

США строят базу для ядерного оружия на британской авиабазе

США строят базу для ядерного оружия на британской авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Daily Telegraph.

Вашингтон уже вложил в проект несколько миллионов фунтов стерлингов.

В спецхранилище могут разместить боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной в 1945 году на Хиросиму, отмечается в издании.

Сейчас на базах НАТО в Бельгии, Италии, Нидерландах, Турции и Германии размещено около 100 американских ядерных бомб B61.

Ранее сообщалось, что аналогичные бомбы НАТО может разместить на Украине или в Польше.