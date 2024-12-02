Террористы из запрещенной в России «Хайят Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) смогли захватить сирийский город Алеппо благодаря тому, что им помогали украинские советники. Боевики также применяли американскую спутниковую навигацию и средства РЭБ, сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к спецслужбам САР источник.

Осведомленный источник журналистов заявил, что в «Хайят Тахрир аш-Шам»* не имели опыта использования высоких военных технологий. По его словам, террористы не смогли бы освоить их без помощи специалистов с Украины, из «Исламской партии Туркестана»* и перебежчиков из сирийских правительственных войск.

Информатор добавил, что наступательные операции незаконных вооруженных формирования управлялись высокими технологиями, которые передали США.

«Штурмовые группы и беспилотники были снабжены устройствами GPS с шифрованием и широким применением искусственного интеллекта, таким образом с большого расстояния происходило применение и навигация ударных БЛА и дронов-камикадзе», — заявил он.

Тем временем ВВС Сирии при поддержке ВКС России атаковали террористов рядом с Алеппо.

* Запрещенные в России террористические организации.