«Теперь и Пашинян это понимает»: Эрдоган объявил о новом порядке на Южном Кавказе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе выстраивается новый порядок, и сейчас настало время «отбросить беспочвенные воспоминания». По его словам, понимание ситуации пришло и к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Hurriyet.

Подробности Эрдоган рассказал журналистам на борту самолета, возвращаясь в свою страну из Ирака. По мнению турецкого лидера, в аспекте Южного Кавказа следует действовать по сложившимся условиям, а не «опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью».

«Теперь Пашинян это тоже понимает», — подчеркнул Эрдоган.

По словам президента Турции, Армения сделает выбор в пользу «создания новых начал для светлого завтра». Кроме того, как полагает Эрдоган, сейчас пришло время для формирования новых дорожных карт, и сделать это нужно на реалистичной основе.

Ранее Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан приступили к практическому процессу по делимитации границы, который имеет важное значение.