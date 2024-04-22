Пашинян высказался о делимитации границы между Арменией и Азербайджаном

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку начали практический процесс по делимитации границы, который имеет важное значение, сообщает ТАСС .

«Мы начали практический процесс по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, который невероятно важен, в том числе для снижения рисков безопасности», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что необходимо восстановить на земле границы, которые были между Арменией и Азербайджаном на момент распада Советского Союза.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские миротворцы покинули территорию Нагорного Карабаха после того, как Армения признала государственные границы Азербайджана.