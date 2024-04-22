Миротворцы РФ ушли из Нагорного Карабаха после признания границ Азербайджана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миротворцы РФ покинули Нагорный Карабах, так как для них в регионе не осталось никаких функций, пишет ТАСС .

Песков подчеркнул, что вывести российских миротворцев с территории Нагорного Карабаха удалось после того, как Армения признала государственные границы Азербайджана. Их миссия в регионе выполнена.

Ранее первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил, что после того, как армяне покинули Карабах, российские миротворцы там больше не нужны.

Новость о выводе колонн российской военной техники из Нагорного Карабаха распространилась в Сети 17 апреля. Кремль подтвердил эту информацию.