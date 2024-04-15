В Госдуме заявили, что миротворцы РФ в Карабахе гарантируют сохранение домов армян

Первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Азербайджан пока не просил Россию вывести свой миротворческий контингент из Нагорного Карабаха. Депутат также заявил, что после ухода армян из Карабаха поводов для присутствия миротворцев РФ в регионе стало меньше, сообщает Газета.ru .

Затулин полагает, что с присутствием российских миротворцев в Карабахе появляется гарантия, что с имуществом уехавшего армянского населения ничего не случится. По словам законодателя, речь идет не только о домах, но и памятниках культуры и истории.

«Есть некая надежда на то, что часть армян вернется в нагорный Карабах, но те условия, которые Азербайджан официально выдвигает для возвращения армян, вряд ли способствуют их возвращению. Поэтому здесь очень сложное обстоятельство присутствия российских миротворцев», — заявил Затулин.

По мнению парламентария, власти Азербайджана пока не заявляют о необходимости вывести миротворческий контингент РФ из Карабаха исключительно ради того, чтобы это не было так воспринято в России как поражение, как уступка, как ущерб, который нанесен присутствием наших военных за пределами Российской Федерации.