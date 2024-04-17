Кремль: российские миротворцы покидают Нагорный Карабах

Информация о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха поступила из Кремля, пишет РБК .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 апреля подтвердил информацию, что миротворцы РФ действительно покидают Нагорный Карабах.

В Сети распространилось сообщение, что первый состав и миротворческий контингент уже покинули территорию храма Кельбаджарского района.

В настоящее время албанский храм Худаванг охраняют стражи порядка. В соцсетях также появилась видеозапись с колонной российской техники, уезжающей из Азербайджана.

Ранее первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Азербайджан не просил вывести российских миротворцев из Нагорного Карабаха. При этом он подчеркнул, что после ухода армян с вышеуказанной территории поводов для присутствия миротворцев РФ остается мало.