Телевидение Ирана сделало настораживающий анонс

В Иране пообещали всему миру «интересные сцены» в ближайшее время

Ведущий иранского телевидения пообещал в эфире всему миру «интересные сцены» в ближайшее время, пишет RT .

«Через несколько часов весь мир станет свидетелем „интересных сцен“», — указано в публикации со ссылкой на местное издание Khabar Online.

Ранее ряд мировых компаний-авиаперевозчиков отменили рейсы в Израиль из-за эскалации на Ближнем Востоке, связанным с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Со стороны Ирана и ряда арабских стран последовала жесткая реакци я на этот акт агрессии со стороны Израиля.