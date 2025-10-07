Слова бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что Польша и страны Прибалтики косвенно спровоцировали начало боевых действий на Украине, обернулось ухудшением отношений между Варшавой и Берлином, сообщает RT со ссылкой на The Telegraph.

«Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности», —говорится в публикации.

Польша и государства Прибалтики мешали в 2021 году закончить конфликт на Украине и начать выстраивать конструктивный диалог с РФ. Таким образом, они косвенно спровоцировали начало боевых действий, рассказала ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью венгерскому СМИ Partizan.

Она поделилась, что попытку урегулирования конфликта не поддержал ряд государств. Среди них были страны Балтии, которые высказывались против инициативы.