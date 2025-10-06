сегодня в 08:28

Меркель считает Польшу и государства Прибалтики косвенно виновными в СВО

Польша и государства Прибалтики мешали в 2021 году закончить конфликт на Украине и начать выстраивать конструктивный диалог с РФ. Таким образом, они косвенно спровоцировали начало боевых действий, рассказала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью венгерскому СМИ Partizan, сообщает РИА Новости .

Она поделилась, что попытку урегулирования конфликта не поддержал ряд государств. Среди них были страны Балтии, которые высказывались против инициативы.

Меркель рассказала, что в 2021 году предлагала новый вид диалога между ЕС и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако Польша, Литва, Эстония и Польша начали высказываться против.

Государства боялись, что в таком случае Евросоюз не сможет сформировать общую политику против Москвы. Однако создать новый формат диалога не удалось, добавила бывшая канцлер.

«Потом я покинула свой пост, а затем начался конфликт», — подчеркнула Меркель.

