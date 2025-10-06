Меркель считает Польшу и государства Прибалтики косвенно виновными в СВО
Фото - © РИА Новости
Польша и государства Прибалтики мешали в 2021 году закончить конфликт на Украине и начать выстраивать конструктивный диалог с РФ. Таким образом, они косвенно спровоцировали начало боевых действий, рассказала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью венгерскому СМИ Partizan, сообщает РИА Новости.
Она поделилась, что попытку урегулирования конфликта не поддержал ряд государств. Среди них были страны Балтии, которые высказывались против инициативы.
Меркель рассказала, что в 2021 году предлагала новый вид диалога между ЕС и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако Польша, Литва, Эстония и Польша начали высказываться против.
Государства боялись, что в таком случае Евросоюз не сможет сформировать общую политику против Москвы. Однако создать новый формат диалога не удалось, добавила бывшая канцлер.
«Потом я покинула свой пост, а затем начался конфликт», — подчеркнула Меркель.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.