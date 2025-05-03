Тейлор-Грин: Сделка по украинским минералам ведет США к новой войне

Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин считает, что секретное соглашение между Вашингтоном и Киевом о разработке украинских месторождений редкоземельных металлов приведет к новой мировой войне, пишет ТАСС.

«Это не помощь — это колониальная сделка под прикрытием, которая может втянуть нас в третий мировой конфликт», — заявила политик в соцсетях.

Республиканка привела жёсткие параллели с войной в Ираке: «Сначала нам лгали про оружие массового поражения, теперь лгут про „восстановление инвестиций“. Где те триллионы от иракской нефти? Они растворились в карманах военных подрядчиков, как растворяется и наша помощь Украине».

Особое возмущение республиканки вызвал пункт соглашения о «возмещении расходов» через доступ к шахтам: «Наши налогоплательщики должны финансировать добычу для кого-то, кто продаёт наше оружие Китаю? Это не экономика — это безумие».

Вместо оккупации Украины нужно разрабатывать собственные месторождения в Аризоне и Техасе, считает конгрессвумен.