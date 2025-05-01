сегодня в 16:52

США будут идти с полной скоростью к реализации сделки по ресурсам с Украиной

Как рассказали в Белом доме США, Штаты планируют двигаться с полной скоростью к реализации сделки по ресурсам с Украиной, сообщает ТАСС .

Также власти страны пояснили, что сделка нацелена на то, чтобы Украина заплатила США за оказанную ей помощь.

Недавно президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки по доступу Штатов к полезным ископаемым на территории Украины. Он отметил, что американские деньги теперь в безопасности.

После этого вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что указанная сделка требует ратификации Верховной радой.