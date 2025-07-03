Станет шоком для россиян: как новый промсбор изменит цены на товары и услуги

Новая мера регулирования рынка способна привести к тому, что стоимость различных товаров и услуг может увеличиться как напрямую, так и опосредованно. В результате нового сбора вырастут расходы компаний, и большинство из них переложит их на потребителей, увеличив стоимость своей продукции, сообщил РИАМО ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

То, что предлагаемая мера скажется на стоимости продукции, не вызывает сомнений: цены изменятся, большинство из них вырастет, подчеркнул он.

«Размер изменения цены продукции может быть разным, кто-то из компаний увеличит ее на несколько процентов, взяв на себя большую часть расходов по сбору. А какие-то компании могут просто автоматически увеличить стоимость произведенного ими товара на размер сбора, что для потребителей может оказаться шоком», — заявил Баранов.

По его мнению, разброс в росте цен на товары может составить от 5% до 20% в зависимости от возможности компаний, уровня конкуренции в конкретных отраслях. Теоретически не исключено, что даже после введения данного сбора какие-то компании не будут повышать цены на свою продукцию, но таких будет ничтожно мало.

Помимо роста цен, есть риск того, что данная мера может отразиться на отечественной продукции, поставляемой в другие страны, обратил внимание Баранов.

«Из-за введения в РФ данного сбора в других государствах могут быть введены аналогичные меры в отношении российской продукции или даже еще более жесткие, вплоть до полного ее запрета. Это осложнит взаимоотношения РФ со многими странами, ослабит взаимную торговлю, может привести к дефициту некоторых товаров в стране», — отметил эксперт.

Власти РФ планируют ввести новый промышленный сбор, который коснется производителей и импортеров промышленной продукции наподобие утильсбора в автопроме. При этом отечественным предприятиям платеж будет компенсироваться.