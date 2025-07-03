Минпромторг хочет ввести новый налог для поддержки критически важных отраслей

В России планируют создать новую систему финансирования важных промышленных направлений, в первую очередь электроники. Речь идет о введении специального промышленного сбора, который будет работать по принципу, схожему с утилизационным сбором в автомобильной отрасли, сообщает «Коммерсант» .

Новый платеж затронет компании, которые производят или ввозят в страну промышленные товары. При этом российские производители смогут получить компенсацию уплаченных средств. Собранные деньги направят в специальные фонды поддержки стратегически важных для страны промышленных секторов.

Министерство промышленности и торговли в настоящее время определяет, какая именно продукция попадет под действие нового сбора. Возможно, кроме электроники, в список включат и другие категории товаров. Фактически этот механизм можно рассматривать как дополнительный налог, вводимый для укрепления отечественного производства.

Глава Минпромторга Антон Алиханов 2 июля рассказал в Совете Федерации о планах ввести промышленный сбор. Закон о промышленной политике уже позволяет создавать такие фонды, но теперь в него нужно добавить понятие промышленного сбора.