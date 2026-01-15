«Тегеранский базар взбунтовался»: экс-посол РФ объяснил зарождение протеста

Антиправительственный протест разошелся от торговцев по всему Ирану. После девальвации риала к бунтующим торговцам стали присоединяться другие слои общества, включая молодежь, сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Иране в 2001–2005 годах Александр Марьясов.

«Нынешние антиправительственные выступления были более масштабными, чем предыдущие. Они прошли более чем в ста городах и населенных пунктах и почти во всех провинциях Ирана. Непосредственным спусковым крючком стала мощная девальвация иранской национальной валюты. 1,4 млн риалов стал стоить 1 доллар. Прежде всего это коснулось торговцев, они занимаются валютными операциями, и тегеранский базар взбунтовался, а за ним и остальные», — сказал Марьясов во время круглого стола об актуальной ситуации в Иране и вокруг него.

Он напомнил, что базар в Иране является не только сосредоточением деловой жизни страны, но и политической, где формируются общественные настроения. Именно из столицы протестная волна начала расходиться на другие города, к торговцам стали присоединяться другие слои общества, включая молодежь, добавил Марьясов.

Марьясов добавил, что усложнили ситуацию острые социально-экономические проблемы: рост инфляции, безработица, невозможность существовать на доходы, расслоение между богатыми и бедными. Так социальный протест перерос в антиправительственный.

Массовые протесты вспыхнули в Иране в конце декабря 2025 года из-за недовольства политикой действующего руководства страны. Свыше 12 тыс. человек могли погибнуть в ходе столкновений.

