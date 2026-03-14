TEC: США и ЕС впервые разошлись в подходах после ослабления санкций против РФ

Решение Штатов смягчить антироссийские санкции в отношении нефти стало значимым поворотом в политике западных стран с начала спецоперации на Украине и привело к ослаблению единства коалиции, сообщают «Вести» .

Об этом рассказало издание The European Conservative (TEC).

Американское решение, по мнению газеты, говорит о признании важности наличия нефти РФ для стабильности энергосистемы в мире. При этом одностороннее решение США по санкциям указывает о разнице в подходах между Вашингтоном и Брюсселем.

Кроме того, газета The New York Times также обратила внимание на раскол между США и Европой из-за решения смягчить санкционный режим.

