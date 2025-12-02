ТАСС: самолет Уиткоффа приземлился в Москве

Самолет, на котором, предположительно, находится специальный посланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в Москве. Он влетел в воздушное пространство России через Латвию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиации.

Воздушное судно двигалось через прибалтийскую страну транзитом. Самолет пересек воздушную границу с РФ около 12:50 рядом с контрольной точкой IGORO. После этого его приняли для ведения российские диспетчеры.

Встреча между президентом России Владимиром Путиным и Уиткоффом пройдет в течение нескольких часов. Спецпосланник президента США считается одним из ключевых участников переговорного процесса по украинскому кризису.

Перед приездом Уиткоффа Соединенные Штаты активно взаимодействовали с Украиной. Велась подготовка версии плана урегулирования президента США Дональда Трампа.

Ранее утром рядом с Кремлем перекрыли дороги.Это может быть связано с приездом Уиткоффа в Москву.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.