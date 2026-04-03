Tasnim: операция США по спасению пилота сбитого F-35 провалилась

Поисковая операция Соединенных Штатов по спасению пилота, сбитого над Ираном истребителя F-35, полностью провалилась, сообщает иранское агентство Tasnim .

Согласно данным издания, в операции задействовали вертолеты Black Hawk и самолет C-130 Hercules.

«Один из вертолетов был атакован иранскими ПВО неподалеку от границы и покинул зону операции», — заявил источник агентства.

В пятницу утром Генштаб Вооруженных сил Ирана заявил, что американский истребитель F-35 был сбит в небе над центральными районами исламской республики. Воздушное судно было сбито системой ПВО. Иранские военные обнаружили и задержали американского летчика.

