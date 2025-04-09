Таллин нашел 17 млн евро на защиту границы с Россией

Несмотря на отказ Евросоюза финансировать проект, Эстония продолжает разработку «стены дронов» на границе с Россией, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Err.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Ханны Хейер, отсутствие средств из Брюсселя не помешает реализации планов — страна уже зарезервировала 17 миллионов евро из госбюджета до 2027 года и ищет дополнительные источники финансирования.

Система предназначена для обнаружения и нейтрализации беспилотников, а также борьбы с контрабандой. «Наш приоритет — защита критически важных объектов и границы от новых угроз, включая дроны», — пояснила Хейер.

Эстония стала одной из первых стран НАТО, предложивших создать «антидроновый заслон» после начала спецоперации России на Украине. Проект вызвал скепсис у европейских чиновников, но Таллин намерен реализовать его самостоятельно, привлекая технологии союзников по альянсу.

Ранее Эстония инициировала законопроект о возможности атаки торговых морских объектов.