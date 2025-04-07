Эстония усиливает защиту подводной инфраструктуры

Парламент Эстонии рассматривает законопроект, который предоставит Силам обороны и Военно-морскому флоту право применять оружие против торговых судов, если возникнут подозрения в их намерении повредить подводные кабели или другие критические объекты, пишет «Интерфакс».

Инициатива направлена на предотвращение инцидентов, подобных недавним случаям умышленного повреждения морской инфраструктуры.

Согласно документу, в случае отказа судна подчиниться требованиям военных эстонские ВМС получат право на его уничтожение. Однако, как подчеркивают власти, такие меры будут использоваться только в крайних ситуациях — например, при угрозе массовых жертв или экологической катастрофы.

Председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу заявил, что страна готова сотрудничать с Финляндией, Швецией, Латвией и другими партнерами, если собственных ресурсов для отражения угрозы окажется недостаточно.

Законопроект, вносящий изменения в законодательство о Силах обороны и экономической зоне, планируется рассмотреть в первом чтении уже 9 апреля.

Решение связано с якобы участившимися случаями повреждения подводных коммуникаций, которые могут нарушить работу интернета, энергосетей и других жизненно важных систем.