ФРГ, Финляндия и остальные государства НАТО не смогли найти доказательства того, что за обрывом кабелей EstLink 2, C-Lion1 и иных объектов в Балтийском море стоит Россия или иные страны. Было проведено тщательное расследование, сообщает РБК со ссылкой на материал Wall Street Journal (WSJ).

У Североатлантического альянса нет доказательств вины РФ. Их не удалось найти несмотря на то, что под подозрение попали корабли, движущиеся между портами России и перевозившие ее грузы.

В октябре 2023 года китайский контейнеровоз NewNew Polar Bear, как утверждают на Западе, перерезал кабель и газопровод Balticonnector, идущие от Эстонии до Финляндии. В ноябре 2024 года сухогруз из КНР Yi Peng 3 якобы нанес повреждения кабелю связи C-Lion1.

Через месяц после этого Финляндия провела задержание танкера Eagle S, который шел под флагом Островов Кука. Его подозревали в нанесении повреждений кабелю EstLink 2, а также другим четырем телекоммуникационным объектам инфраструктуры.

В январе 2025 года прокуратура Швеции сообщила о задержании судна Vezhen, движущегося под флагом Болгарии. Якобы оно нанесло повреждения кабелю между латвийским Вентспилсом и Готландом. Затем корабли были отпущены.

Ранее сообщалось, что 9 февраля был поврежден кабель «Ростелекома» в Балтийском море. Ущерб составил несколько десятков миллионов рублей.