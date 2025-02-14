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«Ростелеком» назвал ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море составил несколько десятков миллионов рублей, сообщает РИА Новости .

«Там есть одна непонятная часть, что кабель был поврежден в двух местах на расстоянии 40 километров», — отметил он.

По его словам, инцидент вызывает много вопросов. Он назвал это «необычной ситуацией».

9 февраля стало известно, что Балтийском море поврежден подводный кабель «Ростелекома» из-за внешнего воздействия. На абонентов повреждение влияния не оказало.

Ранее сообщалось, что оптоволоконный кабель в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден, возможно, это произошло из-за внешнего воздействия.