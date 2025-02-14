«Ростелеком» назвал ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море составил несколько десятков миллионов рублей, сообщает РИА Новости.
«Там есть одна непонятная часть, что кабель был поврежден в двух местах на расстоянии 40 километров», — отметил он.
По его словам, инцидент вызывает много вопросов. Он назвал это «необычной ситуацией».
9 февраля стало известно, что Балтийском море поврежден подводный кабель «Ростелекома» из-за внешнего воздействия. На абонентов повреждение влияния не оказало.
Ранее сообщалось, что оптоволоконный кабель в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден, возможно, это произошло из-за внешнего воздействия.