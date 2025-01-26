Поврежден подводный оптоволоконный кабель в море между Латвией и Швецией

Оптоволоконный кабель в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден в воскресенье, возможно, это произошло из-за внешнего воздействия, сообщает РИА Новости .

Как пишет латвийский портал LSM, инцидент произошел рано утром в воскресенье. По неизвестным обстоятельствам был кабель госпредприятия «Латвийский государственный радиотелевизионный центр»

Системы мониторинга госкомпании выявили перебои в передаче информации на участке между Вентспилсом (Латвия) и Готландом (Швеция).

«В настоящее время есть основания полагать, что кабель существенно поврежден», — отметила глава отдела коммуникаций компании Винета Спругайне.

Латвийский премьер Эвика Силиня добавила, что созвала совещание с участием ответственных служб и министерств из-за данного инцидента.