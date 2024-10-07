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Ушаков: «Талибан»* скоро перестанет быть террористической организацией в РФ

Движение «Талибан»*, члены которого пришли ко власти в Афганистане летом 2021 года, вскоре может пропасть из списка террористических организаций в России. Об этом ТАСС рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Работа в этом направлении уже ведется.

Директор ФСБ Александр Бортников 4 октября говорил, что вопрос об исключении «Талибана»* из списка террористических организаций почти решен. Члены движения пообещали бороться с преступниками из «Вилаят Хорасан»* и другими нарушителями закона на своей территории.

Ранее талибанская* делегация приехала в Москву. Афганские дипломаты участвовали в консультациях по проблематике региона.

*Организации признаны в России террористическими и запрещены.