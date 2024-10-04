Официальную делегацию Талибана* встретили в Москве

РИА Новости: талибы* приехали в Москву на консультации по Афганистану

Делегация, состоящая из талибов*, приехала в Москву под руководством исполняющего обязанности министра иностранных дел Афганистана. Политики поучаствуют в консультациях по проблематике региона, сообщает РИА Новости .

Такой формат диалога запустили в 2017 году. В консультациях по проблематике Афганистана участвуют 10 стран, которые хотят скорейшего урегулирования конфликта в Афганистане. Среди государств — РФ, Туркмения, Киргизия, Иран, Казахстан, КНР, Таджикистан, Индия, Узбекистан и Киргизия.

Во время московских консультаций по афганской проблематике обсудят примирение между гражданами страны. Могут быть заключены договоры о сотрудничестве близлежащих государств с Кабулом в областях экономики, политики и борьбы с терроризмом.

Движение «Талибан»* находится у власти в Афганистане с конца лета 2021 года. Организации удалось вернуть контроль над страной после выхода из нее войск США.

Ранее сообщалось, что талибы* хотят принять участие в саммите БРИКС. Мероприятие пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

*Организация признана в России террористической и запрещена.