Афганские власти собираются поучаствовать в саммите БРИКС

Представители правительства Афганистана, талибы*, отправили заявку на участие в саммите БРИКС. Мероприятие пройдет в столице Республики Татарстан, Казани, с 22 по 24 октября, сообщает Baza .

Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи послал заявку помощнику российского президента Юрию Ушакова. В ней он просит допустить делегацию из страны к участию во встрече БРИКС.

Азизи в заявке отметил, что участие в саммите важно как для самого Афганистана, его жителей, так и для других государств Ближнего Востока. Он подчеркнул, что его страна — связывающее звено между Южной и Центральной Азией.

Ранее посол Ирана в России Казем Джелали сказал, что Москва и Тегеран могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Есть вероятность, что это произойдет с 22 по 24 октября на саммите БРИКС в Казани.

* - Организация признана в России террористической и запрещена.